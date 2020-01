Une innovation québécoise en matière de gestion de l'hypoglycémie

PrettyVectors via Getty Images

Les Canadiens souffrants de diabète de type 1 ou de type 2 et qui sont traités à l’insuline risquent de présenter une hypoglycémie sévère, ce qui peut entraîner une perte de conscience, des convulsions, un coma et même la mort. Lors d’une crise, le patient est incapable de s’administrer un traitement de glucagon et peut avoir besoin d’aide.