Ingrid Falaise souligne son anniversaire de mariage de très belle façon

Ingrid Falaise a souligné, ce jeudi 11 juin, l’anniversaire de son mari, Cédrik Reinhardt, ainsi que leur anniversaire de mariage en partageant un message aussi touchant que symbolique par l’entremise de son compte Instagram.

Chaque année, à pareille date, Ingrid Falaise tient à célébrer publiquement cet anniversaire des plus significatifs en partageant un cliché de cette journée qui représente un point tournant dans la vie de la principale intéressée, qui a su se reconstruire après avoir été victime de violence conjugale pendant plusieurs années.

Un douloureux chapitre de sa vie sur lequel elle s’est évidemment ouverte avec son livre Le Monstre, qui fut adapté à la télévision par l’autrice Chantal Cadieux.

«Au tournant, il y avait lui. Cet homme qui m’a dit: “Prends-moi pour acquis, je suis là pour rester”. Il y a quatre ans aujourd’hui, le jour de ton anniversaire, on a plongé à pieds joints dans l’amour. Je me surprends encore à te regarder longuement, un sourire qui craque les joues et une admiration envers qui tu es», confie-t-elle.

«J’aime tout de toi. Ta douceur, ton écoute, ta compassion, ta ténacité. J’aime tout de nous. Notre complicité, notre équilibre, notre folie, nos idées, notre créativité. J’aime notre nid qu’on s’est bâti, pierre par pierre. J’aime ta peau, tes bras, ton coeur, ton intelligence. Marcher avec toi c’est si bon [...] Bon doublé! Bonne fête et bon anniversaire de mariage à l’homme de ma vie!»

Ingrid Falaise et Cédrik Reinhardt sont les parents d’un jeune garçon, Émil, né en novembre 2017. Cédrik est également père de deux garçons, nés d’unions précédentes.