Hôtels de quarantaine: on démêle tout ça pour vous

Depuis lundi, tous les voyageurs internationaux de retour au Canada doivent passer par de nouveaux protocoles de quarantaine afin d’empêcher la propagation de la COVID-19. Parmi ces protocoles: un séjour de trois jours maximum dans l’un des nouveaux hôtels de quarantaine approuvés au pays.

Malgré ce que certains peuvent lire avec la désinformation en ligne, il ne s’agit pas de «camps de quarantaine», il ne s’agit pas d’internement. Ce sont des hôtels d’aéroport habituels. Tous les voyageurs de retour doivent séjourner dans l’un des hôtels approuvés de quatre aéroports - Montréal, Toronto, Calgary et Vancouver - en attendant les résultats de leur test.

Un séjour de trois jours dans l’un des hôtels pourrait coûter autour de 2000 $, selon le premier ministre Justin Trudeau. Le mois dernier, Trudeau a déclaré qu’il espérait que le coût deviendrait également un élément dissuasif pour les voyages internationaux alors que les cas de variants de COVID-19 continuent d’augmenter au Canada.

Mais comment ça se passe exactement? Voici ce que vous devez savoir.

Où sont-ils?

Il y a au total 18 hôtels de quarantaine désignés dans quatre grands aéroports du Canada. Tous appartiennent à des intérêts privés mais sont autorisés par le gouvernement fédéral à administrer ces séjours en quarantaine.

À Montréal, on retrouve le Aloft Montreal Airport, le Baymont by Wyndham, le Crowne Plaza, le Holiday Inn Express and Suites et l’hôtel Marriott Terminal.

À l’aéroport Pearson de Toronto, vous trouverez l’Alt Hotel Pearson Airport, le Fairfield Inn and Suites Toronto Airport, le Four Points by Sheraton Toronto Airport, le Holiday Inn Toronto International Airport, le Sheraton Gateway Hotel de l’aéroport international de Toronto et le Sheraton Toronto Airport Hotel and Conference Centre.

À Calgary, on trouve l’Acclaim Hotel et le Calgary Airport Marriott In-Terminal Hotel.

Enfin, à l’aéroport international de Vancouver, il y a le Days Inn by Wyndham, le Fairmont Vancouver Airport, le Four Points by Sheraton Vancouver Airport Hotel, le Radisson Vancouver Aiport et le Westin Wall Centre Vancouver Airport.

Vous pouvez vous attendre à vos services hôteliers de base dans tous ces endroits.

Combien ça coûte?

Trudeau a déjà avancé que le séjour de trois nuits pourrait vous coûter jusqu’à 2000 $. Le coût exact varie considérablement d’un hôtel à l’autre, mais comprend la nourriture, la chambre, la sécurité, le transport vers et depuis le terminal, ainsi que les mesures de prévention et de contrôle des infections.

«Les hôtels font la facturation directement, et différents hôtels auront des tarifs différents», a déclaré vendredi la ministre de la Santé Patty Hajdu lors d’une conférence de presse





Ce texte initialement publié sur le HuffPost Canada a été traduit de l’anglais.