Les infirmières «n’ont plus de jus», signale la FIQ

Loin de s’améliorer, le phénomène d’épuisement des infirmières s’est aggravé avec les arrêtés ministériels qui ont permis de limiter les vacances, cet été, et d’imposer des transferts de personnel, argue-t-elle.

«C’est pire que pire avec les arrêtés ministériels. Les professionnelles en soins sont découragées, démissionnent; partent en invalidité; elles n’ont plus de jus», rapporte la dirigeante syndicale.

Le gouvernement Legault a tout de même admis que le manque de personnel dans les CHSLD avait été un des éléments clés de la crise qui y a sévi. Et il a adopté des mesures exceptionnelles pour former des milliers de préposés aux bénéficiaires et avec une rapidité inégalée.

De plus, le gouvernement a demandé aux centres de limiter les mouvements de personnel, au plus fort de la crise. Il a aussi octroyé des primes aux travailleurs confrontés au risque du coronavirus — dont les infirmières. Et il a aussi rendu accessibles plus d’équipements de protection pour le personnel.

Interrogée à ce sujet, Mme Bédard admet que l’ajout de préposés aux bénéficiaires, «ça vient soutenir l’équipe de soins en CHSLD». Mais cela ne suffira pas, assure-t-elle. Elle cite le cas de l’unité des soins intensifs à l’Hôpital de Gatineau, qui a dû suspendre ses activités, la fin de semaine dernière, faute d’infirmières.