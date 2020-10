Les infirmières de la FIQ refuseront des heures supplémentaires obligatoires

Les infirmières membres de la FIQ refuseront de faire des heures supplémentaires obligatoires, les 24 et 25 octobre.

La Fédération interprofessionnelle de la santé, qui représente 76 000 infirmières, infirmières auxiliaires et autres, met ainsi sa menace à exécution, après l’ultimatum de cinq jours qu’elle avait lancé au gouvernement Legault.

La FIQ décrit ces deux journées comme des journées “sans TSO” (temps supplémentaire obligatoire) ou “sans travail forcé”. Elle en avait déjà tenu une, le 8 avril 2019 et une autre à la mi-novembre 2019, cette fois afin de forcer les directions d’établissements à élaborer leurs horaires de travail sans tenir pour acquis le TSO.

Les 24 et 25 octobre, les membres de la FIQ feront leur journée de travail normal et celles qui le désirent pourront faire des heures supplémentaires, mais cela devra être fait sur une base volontaire, et non par contrainte de l’employeur, insiste l’organisation syndicale.

La FIQ veut ainsi faire pression sur le gouvernement du Québec dans le cadre des négociations pour le renouvellement de sa convention collective. Celle-ci est échue depuis le 31 mars.

Entre autres revendications, la FIQ demande l’établissement de ratios infirmière-patients sécuritaires, de même que la formation d’équipes de travail complètes et stables. Et la rémunération est également au coeur du litige.

Le ministre de la Santé et des Services sociaux Christian Dubé a lui-même admis, lors de plusieurs entrevues qu’il a données, qu’il manquait d’infirmières. Il dit lui aussi vouloir stabiliser les équipes et accorder davantage de postes à temps complet.

La FIQ affirme avoir constaté quelques avancées dans ses négociations, au cours des derniers jours, mais ces ouvertures “demeurent nettement insuffisantes” à ses yeux.

Elle rapporte que la surcharge de travail des infirmières est trop importante et constante, que plusieurs ont quitté la profession ou sont en congé de maladie. Et celles qui sont au travail doivent souvent se débrouiller avec deux, trois, quatre infirmières en moins dans leur unité de soins.