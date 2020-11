Une infirmière de Montréal en vacances aurait été assassinée à Cuba

LPETTET via Getty Images

MONTRÉAL — Une Montréalaise de 52 ans, Antoinette Traboulsi, a été retrouvée morte mardi sur une plage de Varadero, à Cuba. Affaires mondiales Canada confirme que la mère de famille aurait été victime d’un meurtre.

Antoinette Traboulsi laisse dans le deuil ses trois filles adolescentes. Son cousin, Sami Soussa, la décrit comme une femme débordante d’énergie qui aimait la musique, danser et prendre des photos pour alimenter les réseaux sociaux, où elle s’identifiait par le surnom «Angie». Elle travaillait comme préposée en hygiène et salubrité à l’Hôpital du Sacré-Cœur, à Montréal, et était tombée amoureuse de Cuba. Un pays qu’elle aurait visité à de nombreuses reprises.

Sami Soussa raconte que sa cousine s’est envolée pour Cuba vendredi dernier, le 13 novembre. Elle avait loué une chambre dans un établissement appelé Casa Gladys. Le lendemain de son arrivée, samedi matin, elle se serait rendue à la plage. «Elle a publié une vidéo et des photos sur sa page Facebook», note M. Soussa.

En soirée, elle devait rejoindre une amie cubaine, mais Mme Traboulsi ne se serait jamais présentée au rendez-vous. Toujours d’après les informations de M. Soussa, qui dit être en communication avec l’amie en question, cette dernière aurait informé les autorités dimanche matin de son inquiétude de ne pas avoir de nouvelles.