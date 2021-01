Je me suis infiltrée parmi des manifestants de «Stop the Steal». Voici ce que j'ai appris.

C’est ainsi que je me suis retrouvée à passer mes quatre derniers samedis matins à cette intersection aux côtés de ces manifestants. Je voulais me rapprocher d’eux le plus possible pour découvrir comment ces personnes se perçoivent et comment elles perçoivent le monde pour lequel elles se battent, ainsi que pour en savoir plus sur leurs croyances et leurs motivations.

J’étais inquiète de voir comment je pourrais avoir accès à leur groupe et comment je serais traitée. Comment ces personnes réagiraient-elles devant une femme asiatique dans la vingtaine qui se retrouverait à étirer ses vacances dans leur ville et qui demanderait à rejoindre leurs rangs? Que ressentiraient ces Floridiens blancs et hispaniques, d’âge mûr ou plus âgés, vêtus de chapeaux MAGA, de vêtements ornés de bleu, blanc et rouge avec des pancartes pro-Trump, devant une Californienne ayant passé les dernières années à vivre dans des bastions du progressisme comme Berkeley, Detroit, Chicago et Princeton?

Je portais également un masque dans un groupe qui pense que le port du masque contre la COVID-19 est le symbole ultime de la force excessive du gouvernement. Chaque fois que je rejoignais les manifestants, j’étais l’une des deux personnes sur 15 ou 20 portant un masque. L’autre était Susie, une femme blanche dans la soixantaine. Elle parlait doucement et portait toujours un petit mégaphone rouge en bandoulière (même si je ne l’ai jamais vu l’utiliser). Elle était connue pour ses chemises et ses drapeaux décorés de déclarations provocantes. Son t-shirt préféré disait: «Le socialisme chie sur le visage des soldats morts pour notre liberté.»

Chaque samedi matin, peu de temps après son arrivée, Susie collait des panneaux sur les surfaces à proximité, y compris un panneau laminé avec un drapeau chinois et une image du visage de Biden. Lors de mon premier samedi matin à l’intersection, elle a remarqué que je n’avais ni drapeau ni panneau et m’a offert son drapeau de «Trump Train». J’ai apprécié le geste, mais refusé poliment.

Jake est un homme blanc dans la cinquantaine avec un emploi de col blanc. Il portait la même chemise de Ron Paul chaque fois que je le voyais. Il apportait un haut-parleur portable pour diffuser une liste de lecture variée allant du hit radio des années 1990 C’mon N ’Ride It (The Train) au plus récent hit YouTube God Bless Trump and the USA. Quand je lui ai demandé comment il choisissait les chansons pour ces événements, il a haussé les épaules. «Je vais sur YouTube et je trouve ce que j’aime, a-t-il répondu. Rien que pour Trump cette année, il y a probablement eu 20 chansons différentes, ce qui est plutôt bien.»

Jake a été la première personne à se présenter à moi lorsque je suis arrivée à la manifestation il y a plus d’un mois. J’ai remarqué que lui et Connor, un autre membre du groupe, tenaient toujours à dire bonjour aux nouvelles personnes. Ils ont joué un rôle essentiel dans la création d’un sentiment de solidarité parmi le groupe d’étrangers réunis par leur loyauté envers Trump, et ils ont également apaisé mes inquiétudes quant à savoir si je serais acceptée dans le groupe.

J’ai expliqué à Jake que j’étais passée devant le groupe quelques jours plus tôt et que je voulais en savoir plus sur leur cause. Il a demandé si je voulais rejoindre le groupe de discussion WhatsApp des manifestants et m’a parlé d’autres événements à venir. J’ai accepté l’invitation et j’ai appris que certains de ces manifestants, dont Jake et Connor, prévoyaient de se rendre au nord pour assister à la grande manifestation «Stop the Steal» prévue à Washington, DC, pour le 6 janvier.

Jake avait une longue liste de points de discussion qu’il lisait d’une voix autoritaire dans son microphone, qui était connecté à des haut-parleurs portables. Ses sujets préférés étaient de critiquer les médias de masse, d’expliquer comment Biden allait ruiner ce pays et de présenter toutes les façons dont l’élection avait été volée au président Trump.