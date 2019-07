Infestation de coquerelles et de punaises de lit: un proprio doit payer 20 000$

John-Reynolds via Getty Images «Le locataire et son épouse ont témoigné sur le grand stress que la présence de punaises de lit a causé, peut-on lire dans la décision. L’impact des piqûres a particulièrement touché la jeune fille et le bébé.»

La juge administrative conclut donc que le locateur a fait défaut de respecter son obligation de livrer le logement en bon état d’habitabilité et résilie le bail à compter du 1er mars 2018, et accorde une somme de 2800 $ au locataire à titre de diminution de loyer.

«En effet, la présence de coquerelles dans un logement à un degré comme celui démontré, plus l’absence d’action du locateur pour constater ou traiter contre des punaises de lit, disqualifie l’habitabilité du logement, et cette disqualification constitue un préjudice sérieux», est-il écrit.

Mais la juge accorde aussi des dommages et intérêts pour ce que la famille a subi, à hauteur de 8000 $, en plus de l’argent déboursé pour les chambres de motel louées lorsque les traitements de l’exterminateur avaient lieu.

Justice aux locataires

«Outre les nombreuses heures de nettoyage et de préparation du logement pour l’exécution de traitements que l’épouse du locataire a dû consacrer, et l’atteinte à la jouissance paisible des lieux, le locataire et son épouse ont témoigné sur le grand stress que la présence de punaises de lit a causé. L’impact des piqûres a particulièrement touché la jeune fille et le bébé. Rappelons que l’exterminateur (...) a déclaré qu’une punaise de lit a besoin de mordre tous les soirs pour se reproduire, ce qui appuie le témoignage du locataire et de son épouse. Devant le refus du locateur de résilier le bail et pour cesser les impacts sur les fillettes, le locataire et son épouse ont dû dormir avec celles-ci en maintenant les lumières allumées la nuit. Privé de sommeil, le locataire fut contraint de cesser d’aider son épouse pour lui permettre d’être fonctionnel à son emploi», peut-on lire dans la décision.

Le tribunal note que la famille a respecté ses obligations et que le logement a toujours été maintenu propre.

La famille a aussi réclamé des dommages punitifs. À ce sujet, le tribunal rappelle que ceux-ci visent à décourager «les comportements sociaux répréhensibles». Il accorde 8000 $ à ce chapitre «vu la conduite et la capacité financière importante du locateur», soulignant notamment qu’«en refusant de traiter, le locateur soumettait le locataire et sa famille aux piqûres des punaises de lit».