Infection urinaire chez la femme: comment la traiter et la prévenir?

La gynécologue ajoute même que ce genre de traitement, une poudre qu’on dissout dans l’eau et qui augmente le pH de l’urine, peut favoriser la prolifération de certaines bactéries (comme le E. Coli, le germe le plus fréquemment impliqué dans les cystites).

C’est d’abord une question d’anatomie. Chez les femmes, l’urètre (le canal qui relie la vessie au méat urinaire) est plus court, ce qui permet aux microbes de remonter plus facilement jusqu’à la vessie. Aussi, des bactéries provenant de l’anus peuvent aisément se propager jusqu’au méat, puisque l’espace entre les deux est plutôt petit. On dit que près d’une femme sur deux aura au moins une infection urinaire au cours de sa vie.

La cystite est une infection urinaire, c’est-à-dire une inflammation de la vessie, causée la plupart du temps par une bactérie. Les principaux symptômes sont une sensation de brûlure au moment d’uriner, des douleurs internes juste au dessus du pubis (et même dans la région lombaire) et le besoin d’uriner souvent mais ne pas en être capable. Certaines femmes peuvent également avoir du sang dans leur urine.

Connaissez-vous la cystite? Non, ce n’est pas seulement un gag de François Pérusse , c’est un vrai problème de santé. En fait, c’est le nom fancy qu’on utilise pour désigner une infection urinaire. Certaines femmes en font à répétition, alors que d’autres n’en ont jamais fait. Par quoi est-ce causé et comment prévenir cette désagréable infection? Et pourquoi touche-t-elle davantage les femmes?

C’est important de traiter la cystite rapidement?

Absolument, puisqu’une cystite non traitée peut se transformer en une pyélonéphrite, c’est-à-dire une infection du rein. La douleur devient alors plus diffuse, jusque dans les lombaires, et cela amène de la fièvre. Cela nécessite aussi de faire une échographie du rein et de prendre des antibiotiques plus longtemps, voire d’être hospitalisée.

Mais pourquoi certaines femmes en font, et d’autres non?

«La cause directe, on ne la connaît pas, précise Dr Boucoiran. Ce n’est jamais simple en médecine!»

Certaines femmes auraient une anatomie particulière qui pourrait favoriser les infections à répétition, mais c’est très rare, ajoute la gynécologue.

«Ça fluctue aussi avec la vie sexuelle des femmes. Ça arrive souvent au début de la vie sexuelle d’une jeune femme par exemple, elle fait plusieurs cystites à répétition, et après, ça va en diminuant.»

Les femmes enceintes, ménopausées, diabétiques ou souffrant d’une maladie qui affaiblit le système immunitaire sont également plus à risque de faire une cystite.

Comment la prévenir?

Principalement en s’essuyant de l’avant vers l’arrière quand on va à la toilette, et en allant uriner après un rapport sexuel. Cela limite les occasions de propager des bactéries. Également, aller uriner fréquemment et éviter de se retenir trop longtemps sont des bonnes manières de prévenir les infections, tout comme bien s’hydrater.

Et le jus de canneberges... c’est une légende urbaine?

Non! En fait, c’est vrai que ça peut aider à prévenir les infections urinaires, ainsi qu’à s’en débarrasser. C’est que la canneberge peut aider à diminuer l’adhésion des bactéries à la paroi de la vessie. Mais attention: privilégiez le vrai jus de canneberges, qui est plus difficile à trouver que le vulgaire cocktail!

