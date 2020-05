Industrie aérienne: Trudeau promet une aide ciblée mais pas maintenant

OTTAWA - Le gouvernement fédéral envisage une aide ciblée à certains secteurs, comme les industries touristique, pétrolière ou aérienne, mais pas pour tout de suite.

Le premier ministre Justin Trudeau l’a répété lundi, quelques heures après l’annonce par Air Canada d’une perte nette de 1,05 milliard $ pour les trois premiers mois de l’année.

«On avait une industrie aérienne extrêmement forte et compétitive avant cette pandémie et on va en avoir une après cette pandémie», a déclaré, confiant, le premier ministre.

«On va aider de façon plus spécifique différentes industries qui sont durement touchées par cette pandémie, comme l’industrie aérienne, mais pour l’instant, la subvention salariale et la PCU (prestation canadienne d’urgence) font un gros travail pour aider les Canadiens», a-t-il ajouté.

Le premier ministre n’est pas non plus prêt à se pencher sur les mesures de transition qui viendront après la PCU et la subvention salariale.

