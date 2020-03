L'indépendance est comme un «saut en parachute», selon Frédérique St-Jean

THE CANADIAN PRESS/Jacques Boissinot

THE CANADIAN PRESS/Jacques Boissinot Frédérique St-Jean (photo d'archives)

MONTRÉAL — Il faut parler du projet d’indépendance comme d’un «saut en parachute».

C’est la comparaison esquissée par la présidente sortante des jeunes du Parti québécois (PQ), Frédérique St-Jean, samedi.

Mme St-Jean s’adressait aux jeunes péquistes réunis en congrès pour deux jours à Montréal, afin d’abord divers enjeux liés à l’accession à l’indépendance.

Elle a incité les militants à parler davantage du projet souverainiste et à discuter des contours de ce projet.

Selon elle, personne ne sauterait de l’avion si on ne sait pas qu’un parachute va s’ouvrir, si on ne sait pas ce qui nous attend, si on ne sait pas l’expérience en vaut la peine.