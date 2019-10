Incursion lumineuse dans le monde mystérieux des maladies mentales

Florence Meney était un peu nerveuse, le matin où elle se trouvait à l’unité Perry 2A de l’Institut universitaire en santé mentale Douglas, là où sont gardés en détention de nombreux patients jugés non criminellement responsables. Elle attendait de rencontrer la coordonnatrice de l’unité. Quand celle-ci est apparue, Florence a été éblouie par la belle lumière dorée qui flottait dans l’unité et qui se reflétait dans ses cheveux blonds.

Ma tête, mon amie, mon ennemie dresse le portrait de personnes vivant avec des troubles de santé mentale et de professionnels œuvrant dans le milieu: des «visages inspirants de la santé mentale». On y lit des témoignages touchants, comme celui de Bernard, un homme schizophrène qui «ne laisse plus la maladie le définir», celui de Camille, une jeune femme qui a frôlé la mort à cause de ses troubles alimentaires, ou celui de Michel, ce préposé devenu infirmier, puis gestionnaire de l’urgence de l’Institut en santé mentale de Montréal, que rien ne destinait à travailler dans ce milieu, mais qui affirme que «c’est la psychiatrie qui [l’a] choisi».

«J’ai découvert un monde incroyable»

Florence Meney, qui a été journaliste pendant 25 ans, l’avoue d’emblée: il y a quelques années encore, elle ne connaissait pas grand-chose à la santé mentale. Jusqu’à ce qu’elle devienne responsable des relations médias à l’Institut universitaire en santé mentale Douglas, puis à l’Institut en santé mentale de Montréal (qu’on appelait anciennement «Louis-H. Lafontaine»).

«Au début, j’étais intimidée par le milieu, par les patients qui se promenaient dans les couloirs… et au fil des rencontres, j’ai découvert un monde incroyable, insoupçonné, raconte Florence, qui est aujourd’hui responsable des relations médias au CHU Sainte-Justine. Toute cette richesse, personne n’en entend parler.»