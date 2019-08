Incursion derrière le tabou de l'anorexie masculine

«Il y a un certain temps, je connaissais par coeur les tables de valeur nutritive; [...] ça m’a marqué à vie. Par exemple, pour 14 petites carottes, on a 35 calories», témoigne Antoine.

L’anorexie mentale est arrivée dans les vies d’Antoine Gervais et de Pierre-Marc Savard de façon insidieuse et abrupte, et a complètement chamboulé leur vie.

Il troque les frites pour les salades et commence la course à pied. En se pesant régulièrement, il constate le résultat de ses efforts - il commence à maigrir - et se fait féliciter par son entourage. Antoine est donc motivé à continuer. «Ça a descendu de 240 à 200 livres. Rendu à 200, je me suis dit que je pouvais descendre encore», confie-t-il. «Je ne sais pas ce que je visais… Je suis rentré dans le tourbillon. La course à pied prenait encore plus de place. Je courais parfois 2 fois par jour, parfois tard le soir. Je commençais à être encore plus réticent sur les aliments.»

Il se lance donc là-dedans, et pas à peu près : «C’est un trait de caractère que j’ai qui a fait en sorte que quand j’embarque dans quelque chose - même encore aujourd’hui -, je vais jusqu’au bout et je suis motivé à le faire. Avec moi, il n’y a pas vraiment de demi-mesure.»

Puis, un jour, Antoine se confie à sa mère, qui a été un gros support pour lui. Dans la deuxième partie de cette année-là, il commence à réintégrer certaines choses dans ses habitudes de vie. Au début de l’année suivante, il annonce officiellement aux gens qu’il est anorexique et commence la rédaction d’un blogue. «Après ça, il y a eu des épisodes. Quand j’ai commencé à écrire là-dessus et à m’ouvrir, je me suis rendu compte que l’anorexie, c’est vraiment des montagnes russes. Il y a une période où tu vas aller très bien. Après ça, tu vas sentir que ça va trop bien. [...] C’est toujours comme ça. Des fois, les périodes sont plus courtes ou plus longues. Ça dépend de beaucoup de facteurs.»

Antoine a une prise de conscience quand il réalise qu’en à peu près six mois, il a perdu 99 livres. «C’est là que j’ai eu un déclic, que c’était trop et qu’il fallait que ça se calme un peu. Mais la routine de l’anorexie, rendu là, est déjà entrée en toi. Tu ne peux pas revirer ça de bord comme quand tu as commencé. Ton sommeil s’est adapté à ça, ton rythme de vie aussi et tu en es un peu dépendant», explique-t-il.

C’est lorsque son père remplit des papiers pour l’obtention d’une assurance vie qu’il réalise qu’il pèse 108 livres. «On s’entend, je mesure quand même six pieds, [donc] c’est un peu anormal.» Puis, la situation s’aggrave alors qu’il n’obtient pas un poste convoité à Toronto. «Là, c’est devenu à un point vraiment plus intense. Je suis laissé entrer dans ce tourbillon-là. [...] Au début, je me nourrissais plus ou moins et après ça, c’est les troubles de boulimie qui sont embarqués.»

Le jeune vingtenaire vit alors le deuil d’une relation amicale et tombe en dépression. Celle-ci, combinée avec le sport, l’a amené à développer des problèmes d’anorexie et de boulimie.

Il commence à faire des entraînements de marathon et réalise que pour améliorer son temps de course, idéalement, il faut qu’il perde le plus de poids possible. Travaillant à l’époque dans le milieu des cosmétiques, Pierre-Marc a «beaucoup trop de responsabilités, dans un poste qu’[il] avait de la difficulté à gérer»: «On m’a mis sur un piédestal parce que je performais, j’avais du talent. Les gens me prenaient comme une référence, en quelque sorte», dit-il. «On mettait beaucoup l’accent sur ça, de sorte que j’avais l’impression que dans toutes les sphères de ma vie, je n’avais pas nécessairement le droit d’échouer.»

L’anorexie mentale fait irruption dans la vie de Pierre-Marc, sportif depuis son plus jeune âge, lorsqu’il vivait des moments de grand stress, il y a environ six ans. «C’est à la même époque que j’ai fait mon coming-out», précise-t-il. «Je vivais beaucoup de déceptions amoureuses, de stress par rapport à mon orientation sexuelle et on dirait que c’était un renforcement négatif pour avoir un certain contrôle dans ma vie. À l’époque, j’avais vraiment l’impression de perdre le contrôle à 100%.»

Par la suite, sa famille intervient après avoir surpris Pierre-Marc en train de se faire vomir. Il tombe en arrêt maladie après avoir vu le médecin et s’être rendu compte qu’il faisait de l’arythmie cardiaque, de l’ostéoporose et qu’il ne pouvait plus faire de sport.

Il prend également conscience que sa situation, en plus de lui faire du mal, touche sévèrement son entourage. Mais c’est lorsqu’il se fait donner le constat par un médecin qu’il ne pourra plus faire LA chose qui lui fait le plus de bien - la course à pied - qu’il comprend qu’il doit réagir. «On dirait que c’est là que j’ai réalisé à quel point je me faisais du mal [...] et que [même si] je n’avais pas [encore] les moyens devant moi pour connaître la solution, je n’avais pas le choix d’embarquer dans le projet.»

Une affaire d’orgueil

«Dans la nature masculine, c’est tellement difficile d’accepter ses problèmes.[Pour] la plupart des hommes - ce n’est pas nécessairement juste des homosexuels qui ont des troubles de boulimie ou d’anorexie -, c’est vraiment une difficulté de s’avouer “faible”», regrette Pierre-Marc. «Ce n’est pas bien vu qu’un gars soit “mou”, qu’il ait des émotions, qu’il pleure.»

Pour Antoine, les hommes ont plus de difficulté à reconnaître qu’ils sont anorexiques parce que l’orgueil prime sur tout. Ils ont davantage tendance à être dans un certain déni: «[Pour] moi, le déclic s’est fait. J’ai été mis devant un chiffre qui m’a fait comprendre que ma vie n’avait plus de sens, que ça ne marchait plus. Il y en a qui vont être devant ce chiffre-là, qui vont avoir le même déclic que moi, mais qui vont mettre ça sur la faute de quelque chose d’autre, ou ils vont essayer de se dire: l’anorexie, c’est juste pour les filles.»