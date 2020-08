Au Brésil, la forêt amazonienne continue de brûler (et toujours plus)

Depuis quelques semaines, de violentes flammes ravagent la forêt amazonienne dans l’État brésilien de Para, comme le rapporte l’AFP. Un incendie illégal allumé par un agriculteur pour nettoyer ses terres est à l’origine du drame.

Cet incendie complète la liste déjà longue des feux majeurs recensés dans le poumon de la terre en 2020. La partie brésilienne est plus que jamais menacée.

En 2019, déjà, les images des incendies en Amazonie avaient ému le monde entier. L’année 2020 s’annonce encore plus sombre. Le nombre d’incendies, en Amazonie brésilienne, a ainsi augmenté de 28% le mois dernier par rapport à juillet 2019 selon l’Institut national de recherches spatiales (INPE). Et au cours des dix premiers jours du mois d’août, plus de 10 000 incendies ont été signalés selon des données officielles récoltées par l’ONG Greenpeace. Sachant que le mois d’août correspond au pic des incendies dans la région, ces chiffres pourraient encore progresser.

Pour le président brésilien Jair Bolsonaro, les incendies en Amazonie sont “des mensonges” et le président brésilien rejette en bloc les chiffres officiels. “Ils ne trouveront pas un seul foyer d’incendie, pas un seul hectare de déforestation”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse le 11 août. “Cette histoire, selon laquelle l’Amazonie est en train de brûler, est un mensonge et nous devons la combattre avec les vrais chiffres”, a-t-il ajouté.

