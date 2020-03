Québec repousse la date limite des impôts

Le gouvernement Legault accorde un répit aux contribuables et aux entreprises: ils pourront payer leurs impôts au plus tard le 31 juillet plutôt que le 30 avril, sans frais et sans intérêts. La date limite pour transmettre sa déclaration de revenus est reportée au 1er juin.

Le ministre des Finances, Eric Girard, en a fait l’annonce mardi matin au Parlement.

Le report du paiement de ces impôts pourrait ainsi contribuer à injecter près de 8 milliards $ dans l’économie québécoise, mise à mal par la crise du coronavirus.

“C’est une mesure efficace pour injecter des liquidités dans l’économie”, a justifié M. Girard en conférence de presse.

Les citoyens qui prévoient recevoir un remboursement d’impôt sont quant à eux invités à transmettre leur déclaration de revenus rapidement avant la date habituelle du 30 avril.

“Tout est prévu pour que les remboursements se fassent dans les délais, même que notre priorité actuellement est d’accélérer les remboursements”, a fait savoir le président-directeur général de Revenu Québec, Carl Gauthier, au côté de M. Girard.

En ce qui concerne les entreprises qui doivent verser des acomptes provisionnels, le paiement prévu le 15 juin est suspendu jusqu’au 31 juillet.

Des informations supplémentaires concernant les détails de ces mesures d’assouplissement sont disponibles sur le portail web du ministère des Finances du Québec.