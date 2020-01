Je n’avais pas été préparée aux impacts du cancer sur mon sentiment de féminité

C’est lors de mon examen médical annuel que les médecins ont vu pour la première fois quelque chose sous mon bras.

«Nous ne sommes pas certains de ce que c’est», ont-ils dit. «Nous voulons que vous fassiez un scan.»

Près de Noël 2015, ils m’ont rappelée. Cette fois, pour me donner la pire nouvelle qu’on pouvait m’annoncer: «C’est un cancer». Mais ce n’était pas seulement un cancer, c’était un cancer du sein triple négatif - l’un des pires cancers qu’il est possible contracter.

Le problème avec le cancer du sein triple négatif est qu’il est très agressif et qu’il croît très rapidement. Les taux de récidive sont plus élevés que les autres cancers et il était aussi considéré comme une condamnation à mort. Cependant, parce que nous l’avons découvert tôt et que mon cancer semblait super agressif, mes médecins m’ont donné le plan de traitement le plus fort possible, toujours dans le but de guérir.

Je suis une personne analytique et rationnelle, et j’ai donc fait beaucoup de recherches sur la façon dont nous mourons - ce qui arrive au corps, qui survit et qui ne survit pas. Et j’ai décidé que je n’allais pas simplement laisser le cancer vivre en moi.

Dès le début, c’était clair que je voulais continuer à travailler. Je dirigeais une équipe répartie à travers l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. J’ai trouvé très difficile de montrer n’importe quelle faiblesse étant une femme dans le milieu informatique, qui est très dominé par les hommes. J’avais peur d’être perçue comme inadéquate, ou pire encore, que ma maladie mette en danger mon travail.