MONTRÉAL - L’ère Rémi Garde est terminée chez l’Impact. Le onze montréalais a annoncé mercredi qu’il a congédié son entraîneur-chef.

Son adjoint Joël Bats et le préparateur physique Robert Duverne ont également été libérés.

Garde sera remplacé par Wilmer Cabrera, qui conservera l’entraîneur adjoint Wilfried Nancy et l’entraîneur des gardiens Rémy Vercoutre au sein de son personnel d’entraîneurs, auquel se greffera Patrice Bernier.

L’équipe tiendra un point de presse à la suite de son entraînement de jeudi.

L’Impact a compilé une fiche de 24-29-8 en Major League Soccer, ayant marqué 86 buts tout en en ayant accordé 103. L’équipe a raté les éliminatoires de la MLS l’an dernier après avoir terminé au septième rang dans l’Est.

“Puisque j’ai un très grand respect pour Rémi comme personne et comme professionnel, cette décision a été très difficile et longuement réfléchie, mais nos insuccès des derniers mois et la façon dont le club se comporte sur le terrain nous ont menés vers ce changement, a déclaré le président et chef de la direction de l’Impact de Montréal, Kevin Gilmore, par communiqué. On espère qu’une confiance nouvelle pourra être insufflée aux joueurs en vue du dernier droit de la saison afin d’accéder aux séries éliminatoires et de bien performer en finale du Championnat canadien.”