Boris_Kuznets via Getty Images Avec une clientèle touristique qui ne sera pas au rendez-vous, la réputation de Montréal et du Québec en matière de gastronomie risque d’écoper.

Au Pastaga, Martin Juneau, qui est également derrière les enseignes Tricot principal et Cul-sec, anticipait une fermeture temporaire en raison de la pandémie. Rapidement, le chef-restaurateur a adapté son modèle d’affaires en se tournant vers les plats à emporter dans le but de conserver une clientèle.

«C’est déjà catastrophique à l’heure actuelle et ça va l’être encore plus, a-t-il lancé, au bout du fil. Comment pourra-t-on maintenir une rentabilité?»

«Qui font vivre les restaurants de haute gastronomie? a-t-il demandé. Oui, nous sommes épicuriens et les Québécois aiment bien manger. Mais les restaurateurs ne peuvent pas survivre s’il n’y a pas, par exemple, de clientèle américaine qui vient dépenser avec leur devise plus forte.»

Changements à venir?

Il faudra probablement aussi se pencher sur le menu, selon M. McMillan.

«Nous allons devoir nous adapter à une clientèle massacrée financièrement, a-t-il lancé. Tout le monde mange une claque. Il faudra rouvrir d’une façon plus sobre et plus abordable. Plutôt que de faire un potage aux asperges blanches avec de l’esturgeon et du caviar, j’aurai autant de plaisir à préparer un potage aux carottes avec des graines de tournesol.»

Du côté de M. Juneau, la crise se traduira également par une réévaluation des orientations de ses différents établissements. Il est toutefois encore trop tôt pour spéculer sur ce qu’il adviendra du processus.

Généralement, en période de ralentissement économique, l’offre des restaurateurs change afin de s’adapter à la demande, a souligné le vice-président aux affaires publiques de l’ARQ.

— — —

La restauration au Québec en quelques chiffres (2018):

— 20 737 établissements

— Quelque 230 000 travailleurs

— Marges bénéficiaires de 4,4 %

— Ventes brutes de 13,6 milliards $

— 257 faillites

(Source: Association des restaurateurs du Québec)