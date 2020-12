Quel impact aura l'acquittement de Rozon sur les victimes d'agressions sexuelles?

L’acquittement de Gilbert Rozon pour viol n’est qu’un seul dossier: toutes les victimes ne se font pas — et ne se feront pas — dire non, assure la directrice générale de la clinique Juripop, qui a développé une spécialité en matière de crimes sexuels.

Me Sophie Gagnon espère de tout coeur que le jugement rendu mardi acquittant le fondateur de Juste pour rire ne découragera pas les victimes d’agressions sexuelles à porter plainte.

«Depuis le moment où des accusations ont été portées contre lui, la crainte que j’avais est que cette affaire soit érigée en symbole».

«Et c’est ce qui est arrivé.»

Comme si toutes les victimes et tout le mouvement de dénonciation mondial #MoiAussi se sont fait dire non mardi, rapporte-t-elle avec déception.

Mais ce n’est qu’un dossier, assure-t-elle: des condamnations, il y en a. Ainsi que des plaidoyers de culpabilité.

L’été dernier, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) avait dévoilé des chiffres pour que les victimes d’agressions sexuelles n’hésitent pas à porter plainte et fait valoir que plus de 50 % des dossiers judiciarisés mènent à des condamnations.

De l’espoir dans ce jugement

Pour Me Gagnon, une facette importante du jugement ne doit pas être passée sous silence.

La juge Mélanie Hébert de la Cour du Québec a utilisé une bonne partie de sa décision pour détruire des mythes et des préjugés qui perdurent sur le comportement que doivent avoir les victimes de crimes sexuels.