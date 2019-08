Immigration: Legault reste sourd aux arguments pour une hausse des seuils

Qui plus est, il a renvoyé la balle aux entreprises, mercredi, en leur disant qu’elles pouvaient contribuer à régler le problème du manque de personnel en rendant les postes vacants plus attrayants pour les Québécois.

«Il faut comprendre là, si on dit à un Québécois: “Est-ce que vous préférez un emploi à 15 piastres de l’heure ou à 30 piastres de l’heure?”, c’est certain qu’il aime mieux un emploi à 30 piastres de l’heure. Donc, ceux qui offrent des emplois à 15 ou même à 12 dollars de l’heure, ils vont avoir de la difficulté.»

Selon l’analyse du premier ministre, dans tous les pays industrialisés, il est de plus en plus difficile de combler les emplois «où il y a moins de valeur ajoutée, qui sont moins bien payés, qui sont à temps partiel, par exemple seulement pour la portion de l’été».

Le gouvernement, a-t-il assuré, est prêt à faire sa part. «On va aider ces entreprises-là à améliorer leur productivité, être capable d’avoir plus de valeur ajoutée dans leurs emplois et être capable d’offrir des meilleurs salaires pour attirer les Québécois», a-t-il déclaré en mêlée de presse.

«Il y a un nombre limite de Québécois pour ces postes-là», a-t-il martelé.

M. Dorval affirme que le Québec a besoin d’un minimum de 60 000 immigrants par année pour combler les besoins du marché du travail. «Vous savez, il y a 250 000 entreprises au Québec, et il y en a 90 pour cent qui disent qu’il y a des problèmes de main-d’oeuvre. Il doit y en avoir quelques-uns là-dedans qui ne doivent pas être à côté de la ‘track’.»

Il se demande si le gouvernement est vraiment à l’écoute des groupes qui ont présenté leur avis en commission parlementaire. «Si le gouvernement a déjà fait son nid, alors là, on ne devrait pas faire une consultation, ça ne donne rien», a-t-il renchéri.

De son côté, le porte-parole libéral en matière d’immigration, Monsef Derraji, affirme que le premier ministre est «complètement déconnecté de ce qui se passe sur le terrain».

«Depuis le début des consultations, ce que j’ai entendu, c’est que la main-d’oeuvre n’existe pas au Québec et on part la chercher à l’international. Il n’y a personne qui m’a dit que la main-d’oeuvre existe au Québec et on va la former», a-t-il déclaré en entrevue.

