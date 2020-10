Ottawa vise plus de 1,2 million de nouveaux résidents permanents en trois ans

kellyvandellen via Getty Images

OTTAWA — Le Canada cherchera à accueillir 401 000 nouveaux résidents permanents l’an prochain, un objectif qui, s’il était atteint, constituerait un sommet historique.

Mais il reste à voir à quel point ce plan est réaliste au cours d’une période marquée par la fermeture des frontières, un ralentissement économique majeur et une capacité réduite au sein du gouvernement fédéral de traiter les demandes.

Le ministre de l’Immigration, Marco Mendicino, a dévoilé vendredi les derniers objectifs du gouvernement en matière d’immigration dans un rapport déposé au Parlement.

De 2021 à 2023, l’objectif est d’accueillir plus de 1,2 million de nouveaux résidents permanents.

Le plan déposé au Parlement n’a pas précisé les objectifs pour les différentes catégories d’immigration, se contentant de scénarios d’ensemble plus élevés et plus modestes.

Au total, les chiffres cibles représentent une augmentation marquée par rapport au plan triennal dévoilé en mars dernier, lorsque le gouvernement a déclaré qu’il visait un peu plus d’un million de personnes.

Ces précédents objectifs ont été dévoilés au moment même où le pays — et une grande partie du monde — fermait les frontières pour tenter d’arrêter la propagation de COVID-19.

Le confinement mondial entraînera probablement une réduction d’environ la moitié du nombre de résidents permanents au Canada cette année.

Dans un communiqué, M. Mendicino a déclaré que le plan triennal avait été conçu pour compenser le manque à gagner de cette année.

Mais le potentiel de la poursuite de la tendance d’un nombre relativement faible de nouveaux arrivants se reflète dans les chiffres.

Alors que l’objectif du gouvernement est de 401 000 personnes, le rapport indique que seulement 300 000 personnes pourraient effectivement être accueillies au pays.

Ce chiffre est inférieur même au plus faible apport prévu dans le plan que M. Mendicino a dévoilé en mars, dans le cadre duquel le gouvernement avait comme objectif entre 330 000 et 380 000 nouveaux résidents permanents en 2021.