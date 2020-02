Ilya Kovalchuk échangé aux Capitals de Washington

Le Canadien de Montréal a échangé l’attaquant Ilya Kovalchuk aux Capitals de Washington en retour d’un choix de troisième ronde en 2020, dimanche soir.

Âgé de 36 ans, Kovalchuk a signé un contrat d’un an avec le Canadien le 3 janvier, après avoir été libéré par les Kings de Los Angeles.

Pendant son court passage avec le Tricolore, l’ailier russe a récolté six buts et 13 points en 22 matchs et il a montré un différentiel de plus-6. Kovalchuk a amassé 439 buts et 863 points en 902 matchs dans la LNH avec les Thrashers d’Atlanta, les Devils du New Jersey, les Kings et le Canadien.

Selon plusieurs médias, la formation montréalaise retiendrait 50 pour cent du salaire restant à verser à Kovalchuk, soit environ 76 000 $ US.

Le Canadien a ajouté un 13e choix à son total, et un deuxième de troisième tour, en vue du repêchage de juin, qui aura lieu au Centre Bell.