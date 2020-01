Âgé de 36 ans, Kovalchuk a inscrit trois buts et six aides en 17 matchs avec les Kings de Los Angeles cette saison. Son contrat a toutefois été résilié le 17 décembre puisque Kovalchuk n’était plus dans les plans de l’équipe.

Kovalchuk a accepté un contrat à deux volets d’une valeur de 700 000 $US dans la LNH et de 70 000 $ dans la Ligue américaine, vendredi.

Les Canadiens s’entendent sur les modalités d’un contrat d’une saison à deux volets (2019-2020) avec l’attaquant et joueur autonome Ilya Kovalchuk. L'entente rapportera 700 000 $ à Kovalchuk dans la LNH et 70 000 $ dans la Ligue américaine. #GoHabsGo https://t.co/Pnvrffzy9n

Les Kings avaient précédemment accordé un contrat de trois saisons et 18,75 millions $ à Kovalchuk lors de l’été 2018. Kovalchuk effectuait un retour dans la LNH après un séjour de cinq saisons dans la Ligue continentale de hockey (KHL) avec le SKA Saint-Pétersbourg. Il était rentré en Russie même s’il était toujours sous contrat avec les Devils du New Jersey. Il avait écoulé seulement trois saisons d’un contrat de 15 campagnes et 100 millions $ avec les Devils.

Sélectionné au premier rang du repêchage de la LNH par les Thrashers d’Atlanta en 2001, Kovalchuk a accumulé 436 buts et 423 aides en 897 parties dans la LNH avec les Thrashers, les Devils et les Kings.

L’acquisition de Kovalchuk est le plus récent pari à faible risque de Bergevin. Il a souvent tendu une perche à des vétérans en fin de carrière par le passé, avec peu de succès, toutefois.

L’attaquant Alexander Semin et le défenseur Mark Streit ont vu leur contrat être résilié après de courts séjours avec le Tricolore respectivement en 2015 et 2017. Ils avaient cependant accepté des ententes pendant l’été, et non en milieu de campagne.

L’embauche de Kovalchuk indique que Bergevin espère voir son équipe redresser la barre et lutter pour une place en séries jusqu’à la fin.

Le Canadien a perdu ses quatre derniers matchs. Il est privé des attaquants Brendan Gallagher, Jonathan Drouin, Paul Byron et Joel Armia.

Le Tricolore reprendra le collier samedi, quand il accueillera les Penguins de Pittsburgh.