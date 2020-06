ILUK pour un rendez-vous beauté de dernière minute

Que ce soit pour un facial, pour une coupe de cheveux, une trime de la barbe, une épilation ou une pédicure, vous pouvez trouver un spécialiste prêt à vous chouchouter à deux pas de votre position actuelle. On réserve, confirme, puis paie notre service via l’application.

Le plus beau, c’est que l’équipe d’ILUK a déjà trié et ciblé les meilleurs salons pour nous en s’assurant que chacun ait une appréciation minimale de 4,0 sur Google, utilise des produits haut de gamme et ait un décor attrayant et design. Des établissements comme le magnifique Hideout dans Griffintown, le branché Notorious Barbeshop dans Saint-Henri ou la chaîne The Ten Spot y figurent. L’application précise aussi les points forts de chaque adresse.