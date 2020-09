Un projet pilote pour les fans de télétravail en plein air à Montréal

Le projet pilote baptisé Cabine de Castelnau a été dévoilé au coin des rues de Castelnau et de Gaspé, Îlot 84 prévoit déployer plus d’une vingtaine de ces modules à travers la métropole en 2021.

Le télétravail à l’extérieur

Quant au télétravail, un récent sondage de Léger révèle que 62 % des employeurs estiment que leurs employés sont aussi efficaces qu’avant à la maison et qu’un employeur sur dix (10 %) dit avoir observé une augmentation de la productivité. La pandémie ayant forcé de nombreuses compagnies, même les plus réticentes, à opter pour le télétravail,.

« Le télétravail est devenu la norme pour une majorité d’entreprises et la nôtre n’y échappe pas. Avec ce projet, on vise à ramener une expérience humaine en toute sécurité et offrir une alternative aux employés, travailleurs autonomes et étudiants qui n’en peuvent plus de travailler entre les 4 murs de leur appartement», explique Philippe Pelletier, cofondateur, Îlot 84, par voie de communiqué.