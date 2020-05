«Illumi: Féérie de lumières» se transforme en parcours automobile

Le parcours Illumi: Féérie de Lumières de Cavalia sera bel et bien de retour cet automne, pour le plus grand bonheur des petits et des grands. Afin de respecter les mesures adoptées pour freiner la pandémie de COVID-19, les familles effectueront désormais le parcours depuis le confort de leur voiture… ou à bord d’un petit train.

C’est un parcours de trois kilomètres qui attend les visiteurs en octobre. Celui-ci présentera 18 tableaux, dont 10 nouveaux univers, regroupant quelque 30 000 structures lumineuses composées de 15 millions d’ampoules DEL.

«Je souhaite que cette nouvelle conception d’Illumi apporte beaucoup de bonheur dans nos vies. Illumi en voiture sera le prétexte idéal pour sortir de la maison, s’amuser et s’émerveiller à nouveau avec ceux qu’on aime. Tout ça dans un environnement unique, féerique et trois fois plus grand que la première édition. Ensemble, au chaud et en sécurité, nous brillerons plus que jamais», a déclaré Normand Latourelle, créateur de Cavalia et Illumi, par voie de communiqué.