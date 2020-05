COVID-19: Pas de Québécois en transit pour les provinces maritimes

The Washington Post via Getty Images

The Washington Post via Getty Images

Le gouvernement Legault a laissé entendre que les négociations se poursuivent avec le Nouveau-Brunswick et l’Île-du-Prince-Édouard. Car en effet, les voyageurs québécois désireux d’aller aux Îles doivent traverser le Nouveau-Brunswick, puis emprunter le pont de la Confédération vers l’Île-du-Prince-Édouard, et enfin prendre le traversier en partance de Souris à destination de Cap-aux-Meules.

Montréal

«À Montréal, on en train de voir qu’est-ce qui est en train de se passer. Je préfère être plus prudent que pas assez: je sais que ma prescription n’est pas suivie à 100 %, elle va être suivie à un moins grand pourcentage. On va vous revenir dans à peu près deux semaines. Quand on va avoir vu quel est l’effet du déconfinement dans la région métropolitaine, je vais me sentir plus sécure.»