C’est sur le site Isle of Rum News que cette annonce est parue. Quatre nouvelles «éco-maisons» n’attendent qu’à être habitées sur place. Actuellement en construction, ces maisons de deux chambres se situent en bordure du village de Kinloch, avec vue sur la montagne Rùm Cuillin. Si certains ont peur de la solitude, des biches et bisons vous tiendront compagnie.

Mais à qui s’adresse cette annonce? Aux jeunes familles et à toutes les personnes qualifiées pour stimuler l’économie locale. L’île de Rùm est à la recherche d«individus ou familles dynamiques qui souhaitent s’intégrer au mode de vie insulaire et contribuer à un changement positif pour cette communauté jeune et grandissante», écrivent les insulaires sur Isle of Rum News.