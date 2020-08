À l'île Maurice, il filme les dégâts de la marée noire

Après avoir plongé les mains dans un seau plein de pétrole, il constate, dépité, “comment on est censé nettoyer ça?” Comme vous pouvez le voir dans la vidéo en tête d’article, le kitesurfeur Willow-River Tonkin a filmé, ce dimanche 9 août, les dégâts de la marée noire dans la mangrove mauricienne.

C’est le 25 juillet qu’un navire transportant 4000 tonnes de fioul s’est échoué au large de l’île Maurice. Et même si une bonne nouvelle est arrivée ce mercredi (tout le fioul contenu dans le navire a été pompé), environ 1000 tonnes se sont tout de même déjà déversées dans le lagon.

Willow-River Tonkin a donc décidé de nettoyer ce qu’il pouvait nettoyer et d’autres personnes l’ont rejoint au fur et à mesure. Dans une volonté de sensibilisation, le kitesurfeur a filmé ce qu’il a vu lors d’une séance de nettoyage, du fioul à n’en plus finir. Dans sa vidéo, il redirige les internautes vers une cagnotte destinée à une association nettoyant la baie mauricienne.

Ce texte a été publié originalement sur le HuffPost France.