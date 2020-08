À l'île Maurice, des dons de cheveux pour arrêter la marée noire

Des cheveux pour sauver l’environnement. Alors que le Wakashio, un navire japonais, s’est échoué aux abords de l’Île Maurice à la fin du mois de juillet, et que s’en écoulent depuis quelques jours des hydrocarbures dangereux pour l’environnement, la population locale et les ONG se mobilisent pour éviter la catastrophe.

Et si des pays comme la France ont décidé d’envoyer des moyens professionnels, la débrouillardise est également de mise face au risque de marée noire. Ainsi, à Mahébourg, principale localité du district concernée par cette pollution, un don de cheveux s’est mis en place, des coiffeuses proposant d’offrir des coupes à ceux qui le souhaitent. Et le but est écologique bien plus qu’esthétique.

En effet, au côté des bouées de paille qui absorbent les hydrocarbures, il est également possible d’en constituer à l’aide de cheveux et de nylon. Cette technique est notamment promue en France depuis des années par des ONG qui récoltent les cheveux coupés par des coiffeurs professionnels pour ensuite confectionner des dispositifs censés filtrer l’eau dans les ports ou dans des rivières par exemple.