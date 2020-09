Sur les îles Galapagos, nouvelle réintroduction de tortues géantes

Liberté retrouvée. Trente-six tortues géantes des Galapagos, nées et élevées en captivité, ont été réintroduites dans leur milieu naturel sur l’île de San Cristobal en Équateur le 28 septembre. Ce sont des Chelonoidis chathamensis, une des quinze sous-espèces endémiques différentes de tortues des Galapagos comme le rapporte l’AFP.

Les tortues géantes sont âgées entre six et huit ans, et pèsent entre 3 et 5 kilogrammes. Elles ont été remises en liberté par les membres du Parc national des Galapagos (PNG), comme vous pouvez le voir dans la vidéo en tête de cet article. Quelque 6700 tortues vivent dans cette zone, au nord-est de l’île.

“Elles sont passées au travers d’un processus de quarantaine précédant leur libération”, explique Danny Rueda, le directeur du PNG. Prise de température, relevé de rythme cardiaque, analyses de sang et de selles ont permis d’exclure toute maladie ou parasite avant la réintroduction.

Au cours de ces huit dernières années, 75 tortues Chelonoidis chathamensis élevées en captivité ont été réintroduites sur San Cristobal. Une espèce considérée comme menacée d’extinction par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

