12 adresses gourmandes à tester à l’Île d’Orléans

À quelques minutes du centre-ville de Québec, l’Île d’Orléans invite à décrocher du brouhaha urbain dans son décor bucolique et enchanteur et à refaire le plein en visitant ses adresses gourmandes. Cet été, on fait un « roadtrip » complètement gourmand à l’Île en s’arrêtant à ces 12 adresses. Saint-Pierre le vignoble Le petit nouveau se distingue déjà. Ouvert au public depuis le mois de juin, Saint-Pierre le vignoble propose de déguster ses premières cuvées dans une magnifique salle au design recherché, laquelle a été aménagée dans une grange patrimoniale datant de 1935. La terrasse extérieure et le site champêtre exceptionnel permettent également d’apprécier la beauté et la quiétude des lieux. 1007, chemin Royal, Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans.

Vignoble Ste-Pétronille Impossible de passer devant le Vignoble Ste-Pétronille sans s’arrêter. Référence dans la région, ses vins cumulent les distinctions. Pas surprenant que les cuvées soient si populaires! Il faut d’ailleurs faire vite si vous voulez mettre la main sur une bouteille de Pinot gris, de Riesling ou de Chardonnay. Sur place, prenez le temps de déguster un verre de Voile de la mariée, ce vin blanc primé dont le nom fait référence à la Chute Montmorency qui se déploie devant vous. Des visites guidées (fort intéressantes!) sont aussi offertes en période estivale. 8705, chemin Royal, Sainte-Pétronille-de-l’Île-d’Orléans.

Panache Mobile Où casser la croûte? Annexé au Vignoble Ste-Pétronille, le Panache Mobile de l’Auberge Saint-Antoine n’a plus besoin de présentation. Sur la terrasse couverte, la cantine de luxe réinvente les classiques, tels que la guedille au homard et la tarte fine aux légumes d’été. Le tout accompagné d’un verre de vin du vignoble. 8705, chemin Royal, Sainte-Pétronille-de-l’Île-d’Orléans.

Café La Maison Smith La Maison Smith est bien plus qu’une tasse de café! Elle est désormais une maison de torréfaction. Tous les cafés de la célèbre enseigne de Québec (qui compte aujourd’hui six succursales) sont torréfiés à l’établissement de l’Île d’Orléans. Les habitués y viennent pour un café, flâner à la boutique ou prendre une pause, café à la main, sur la terrasse fleurie à l’arrière, l’un des secrets les mieux gardés (plus pour longtemps!). 8700, chemin Royal, Sainte-Pétronille-de-l’Île-d’Orléans.

La Chocolaterie de l’Île d’Orléans Fabricants de chocolat fait à la main depuis 1988, les artisans de La Chocolaterie de l’Île d’Orléans façonnent le chocolat belge de mille et une façons. Lorsque le mercure grimpe, c’est une crème glacée molle trempée dans le chocolat qui reçoit la cote des clients. Le plus : on ira la déguster sur la promenade Horacio-Walker juste en avant qui donne une vue imprenable sur le fleuve et la ville de Québec. 8330, chemin Royal, Sainte-Pétronille-de-l’Île-d’Orléans.

Cassis Monna et Filles À chaque visite, on se rend chez Cassis Monna & Filles où la cuisine de la Monnaguette, offerte en saison estivale sur la terrasse fleurie, étire le plaisir en dégustant l’un des fabuleux cocktails à base de crème ou de liqueur de cassis. Dès l’accueil attentionné, on s’y sent instantanément en vacances. On a tout le loisir de s’attabler au restaurant (toujours bondé durant les belles journées), de passer à la cave à vins pour une dégustation ou de déambuler dans l’espace pique-nique, une crème glacée « molle » vanille-cassis (notre préférée!) à la main. 1225, chemin Royal, Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans.

Vignoble Isle de Bacchus Depuis 35 ans, le Vignoble Isle de Bacchus est l’un des pionniers de la viticulture québécoise. Son nom provient de l’ancienne appellation donnée à l’Île d’Orléans par Jacques Cartier lui-même en 1535 en raison de l’abondance des vignes sauvages qu’il y avait trouvées à l’époque. Aujourd’hui, le vignoble produit plus de 60 000 bouteilles de différents cépages. On s’arrête pour les déguster dans la cave à vin de la maison tricentenaire, et pour déguster une planche de fromages et charcuteries sur la terrasse champêtre. 1335, chemin Royal, Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans

Cidrerie Verger Bilodeau Tombez dans les pommes à la Cidrerie Verger Bilodeau! La boutique regorge de produits confectionnés à base de pommes, dont le cidre de glace, pétillant et mistelle qui sont plusieurs fois médaillés. Il n’y a pas qu’à boire! Les gelées de pommes et les produits d’érable en pots se déclinent à profusion. Psitt! Débutez d’abord par une dégustation. 1868, chemin Royal, Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans.

Les Fromages de l’Isle d’Orléans Il faut rouler jusqu’à Sainte-Famille pour découvrir le premier fromage fabriqué en Amérique, celui de l’Isle d’Orléans! Les fromagères vêtues de costumes d’époque refont vivre la tradition. À la boutique, on fait le plein de fromages, mais aussi de différents produits gourmands de l’Île. 2950, chemin Royal, Sainte-Famille-de-l’Île-d’Orléans.

Ferme Orléans Depuis quatre générations, la Ferme Orléans fait l’élevage de volailles fines (canards, cailles, perdrix, pintades, etc.) dans le respect des traditions et des animaux. C’est donc le lieu idéal pour se procurer des terrines de canard non-gavé et des rillettes de pintades plus que délicieuses! Sans oublier les viandes de gibier et les produits de saison. 7344, chemin Royal, Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans.

La Confiturerie Tiguidou Il était une fois, deux natifs de l’Île d’Orléans qui ont ressuscité une grange patrimoniale en l’habitant de vie, d’histoires et de fruits. Aujourd’hui, la Confiturerie Tiguidou attire les touristes de partout. Impossible de résister à la tentation de plonger et de replonger sa cuillère dans les confitures de saison, faites des petits fruits de l’île. Chaque petit fruit est cueilli, traité et mis en pot dans la même journée: il n’y a pas plus frais! 5508, chemin Royal, Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans.