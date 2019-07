​Il fait chaud, et vous devriez réagir

Et alors, les temps ont changé. Et il va falloir que nous changions aussi et très vite!

Le Canada se réchauffe deux fois plus vite que le reste du monde. Et alors?

Juin a été le mois le plus chaud de l’histoire à l’échelle de la planète. Et alors?

Le monde a compris que nous vivons une crise climatique mondiale sans précédent. Aujourd’hui, qui dit canicule comprend que c’est une question de vie ou mort; qui dit inondations ou évènements météorologiques extrêmes comprend qu’il y aura des milliers de déplacé·es climatiques; qui dit pollution de l’air et îlots de chaleur comprend que cela impacte notre santé, celles de nos aîné·es, de nos plus petit·es, et des personnes les plus vulnérables; qui dit précarité sociale dit exclusion et adaptation plus difficile aux désastres environnementaux...

Mais, sommes-nous tous et toutes capables de surmonter ces défis? Prenez par exemple juillet 2018 à Montréal. C’était le mois le plus chaud jamais enregistré en 97 ans. Il y a eu plus de 60 décès reliés aux canicules. C’est très triste.

Ce qui est encore plus triste, c’est de savoir que cela pourrait se reproduire. Une telle tragédie nous fait aussi prendre conscience des réalités qui se cachent derrière les changements climatiques.