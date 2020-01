La formule gagnante d'Igloofest

Ulysse Lemerise Igloofest se tiendra du jeudi au samedi lors des quatre prochaines semaines.

Les organisateurs d’Igloofest ont apporté quelques changements pour la 14e édition du festival de musique électronique, qui se met en branle ce jeudi 16 janvier au quai Jacques-Cartier, à Montréal. En plus d’étaler le festival sur quatre week-ends au lieu de trois comme c’était le cas en 2019, ils ont aussi ajouté une soirée qui sera consacrée au rap québécois. Néanmoins, pas question de tout changer. Igloofest conserve sa formule gagnante avec une programmation où les festivaliers trouveront leur compte avec des artistes internationaux et locaux. Mais avant même le déclenchement des festivités, Multicolore, l’entreprise derrière Igloofest et Piknic Électronik, a eu droit à une petite frousse. Les prévisions de verglas de la fin de semaine dernière ont placé l’organisation sur le qui-vive. Heureusement, les précipitations sont majoritairement tombées sous forme de grésil, ce qui n’a pas endommagé les installations. «Avec la neige qui tombe depuis, on a un super beau site pour l’ouverture», a expliqué au HuffPost Québec Nicolas Cournoyer, cofondateur et vice-président affaires publiques et responsabilités sociétales d’Igloofest. Les organisateurs sont confiants «que ce sera une bonne année» pour le festival. «Jusqu’ici, la prévente va bien. On est toujours très tributaire de la météo. C’est l’élément perturbateur, mais celle des deux prochaines semaines semble se placer. C’est l’hiver et c’est ça qu’on veut. C’est ça l’expérience», a mentionné Nicolas Cournoyer.

L’an dernier, Igloofest a accueilli 65 000 visiteurs et a affiché complet lors de deux soirées. Des têtes d’affiche internationales et d’ici La soirée du 31 janvier sera à guichets fermés puisque tous les billets sont déjà vendus. Dès l’annonce de la programmation, on pouvait sentir un engouement pour la présence du trio Rüfüs du Sol qui performera en «DJ set». Il s’agira de la première présence du groupe à Igloofest. Les billets pour cette journée sont tous vendus depuis presque deux semaines. Igloofest fait confiance à deux artistes québécois pour précéder les Australiens qui connaissent énormément de succès depuis deux ans. «Les artistes locaux, c’est notre priorité. Piknic et Igloofest se sont bâtis grâce aux talents locaux. On a toujours gardé cette vision. [...] On ne veut pas juste nos artistes à nous sur la deuxième scène. Ça fait partie du booking qu’on fait», a souligné Nicolas Cournoyer. L’organisation place donc CRi, qui en sera à une troisième prestation à Igloofest, et Esther Côté pour mettre la table à Rüfüs du Sol. «C’est vraiment un honneur pour moi, a affirmé Christophe Dubé, alias CRi. À mon souvenir, je n’ai jamais joué devant autant de personnes. C’est vraiment quelque chose de gros.» «En 2015, quand ils m’ont booké, j’étais encore plus un nobody, a relaté celui qui s’est entre autres produit aux États-Unis et en Angleterre en 2019. C’est un peu la façon de faire d’Igloofest, de supporter la scène locale. Ils auraient très bien pu prendre un DJ d’ailleurs plus connu pour Rüfüs.»