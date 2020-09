IGA retire ses sacs de plastique à usage unique ce jeudi

Le 1er octobre prochain marquera la fin des sacs de plastique à usage unique au IGA Marché DesRosiers Inc. de Matane, ainsi que pour ceux de l’ensemble du Québec et du Nouveau-Brunswick.

« La décision de retirer les sacs de plastique ne compromet en aucun cas la salubrité, la santé et la sécurité alimentaire pour les clients et les employés », énonce le communiqué de presse envoyé par l’entreprise. « Rappelons que sur l’île de Montréal, le retrait des sacs de plastique à usage unique aux caisses a été fait […] et que ceux-ci n’ont pas été réutilisés même au plus fort de la crise de la COVID-19. »