Halloween: des idées parfaites pour se costumer en famille - même à la maison!

Il est encore difficile de savoir à quoi ressemblera l’Halloween cette année. On ne sait pas encore si les enfants pourront passer l’Halloween de façon sécuritaire, ou si cette fête devra cette année être célébrée à la maison.

Que les célébrations de cette année impliquent de pouvoir sortir ou non, une chose est sûre, se costumer est un incontournable. Se déguiser en famille est un excellent moyen de célébrer et se rapprocher, et la planification d’un bon costume de groupe ne fait qu’ajouter à l’excitation.