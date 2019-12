Quelques idées pour les parents trop fatigués pour sortir fêter le Nouvel An

svetikd via Getty Images «Ah, imagine si nous étions en train d'attendre dehors pour entrer dans un club miteux ce soir!»

Vous vous souvenez du bon vieux temps, lorsque la veille du jour de l’An équivalait à dépenser trop d’argent sur des paillettes et à attendre un taxi pendant des heures?

Pour vous, parents qui avez l’impression que de rester éveillés jusqu’à minuit représente en soi un exploit, voici quelques façons de célébrer la fin de l’année sans quitter le confort de votre maison (voire de votre sofa).

Préparer un bon repas

Est-ce que votre résolution de l’an dernier était de cuisiner davantage? Il n’est jamais trop tard! Choisissez une recette que vous avez envie d’essayer depuis longtemps et mettez-vous à l’oeuvre. Ainsi, lorsque vous vous endormirez sur le sofa à 21h, vous l’aurez amplement mérité; et en plus, lorsque vous vous réveillerez, le 1er janvier, vous serez déjà en train de réaliser une de vos résolutions!

... ou encore mieux, le commander!

Sushi? Pizza? Thaïlandais? Si vous n’avez pas le temps – ou l’énergie, tout simplement – de cuisiner, terminez l’année en beauté, avec une valeur sûre.

Conseil de pro: tentez de passer votre commande assez tôt, puisque qu’il y a fort à parier que beaucoup d’autres casaniers choisiront cette option.

Faire un «faux» décompte avec les enfants

Si vos héritiers sont assez vieux pour comprendre ce que représente la veille du jour de l’An, mais pas assez pour veiller jusqu’à minuit, ils aimeront sûrement cette idée de faire un petit décompte personnalisé, juste pour eux. Vous pouvez trouver plusieurs vidéos pour accompagner votre décompte sur Netflix, ou encore sur YouTube.

Si vos enfants n’achètent pas cette tactique, vous pouvez aussi célébrer la nouvelle année selon un autre fuseau horaire, et faire le décompte en même temps qu’un pays d’Europe ou d’Afrique de l’Ouest, par exemple.

Trouver des buts à atteindre pour 2020

Évitez les résolutions cruelles comme: «je vais perdre 15 livres» ou encore «j’arrête de fumer dès demain», et choisissez plutôt des buts à atteindre qui ajouteront du plaisir dans votre vie, comme aller nager plus souvent ou encore apprendre à tricoter.

Vous pouvez inclure facilement vos enfants dans cette initiative. Aidez-les à choisir des objectifs ouverts, comme «je serai plus patient avec mon frère», qui est, soyons honnête, plus facile à réaliser que «je ne me chicanerai plus avec lui».

Vous pouvez aussi vous élaborer des «résolutions de famille»: couchez sur papier des choses que vous aimeriez essayer en famille, comme un défi, par exemple.

Et si vous (ou vos enfants) êtes motivés, il existe un tas d’options de bricolages pour ces listes de résolutions.

Énumérer les accomplissements de l’année qui se termine

Cela peut sembler étrange, mais cessez d’être trop dur avec vous-même et pensez à ce que vous êtes fier d’avoir accompli pendant la dernière année. Avez-vous fait de l’exercice même quand vous n’en aviez pas envie? Avez-vous été là pour un ami qui vivait une période difficile? Avez-vous vécu vous-même un moment difficile? Même les plus petits moments de grâce ou de compassion sont importants.

Ce pourrait aussi être une belle habitude à prendre avec vos enfants.

Mettre sur pied un bar à champagne (ou à mimosa)

Si les enfants sont encore debout, vous pouvez leur servir du moût de pomme (non alcoolisé). Et quand ils seront au lit, vous pourrez alors sortir les bonnes bouteilles. Si vous êtes avec votre conjoint(e), une bouteille devrait suffire, mais si vous vous réunissez avec d’autres parents somnolents, pourquoi ne pas mettre sur pied un petit bar à champagne, avec plusieurs variétés et garnitures?

Regarder des films

Dame Nature est déchaînée. Le monde extérieur est rempli d’ivrognes. Il n’y a absolument aucune raison de ressentir ne serait-ce que quelques miettes de culpabilité parce que vous préférez vous réfugier sous une couverture et finalement venir à bout des 20 heures de The Irishman.

Voici d’ailleurs les nouveautés de la semaine sur Netflix.

Jouer à des jeux de société

Les jeux de société sont simples, amusants, ne coûtent pas cher et on peut même y jouer sans enfant.

Voici quelques suggestions de jeux auxquels vous pouvez jouer en famille.

Ce texte initialement publié sur le HuffPost Canada a été traduit de l’anglais.