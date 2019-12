Ensemble de sels et poivres aromatisés «Passe-partout» Kanel

Offrez un cadeau qui a du goût! L'entreprise québécoise propose un intéressant coffret incluant les mélanges Citron et aneth Stockholm, Rub doux et fumé, Rôti du dimanche biologique, Bagel tout garni de Montréal et le mélange Taquería biologique. Leurs saveurs sont étonnantes et leurs pots magnifiques. Ça plaira à tout le monde! / 50$ en ligne et dans certaines boutiques