50 idées cadeaux pour adoucir notre quotidien

Abonnement au magazine québécois BESIDE

Courtoisie BESIDE

Le magazine regorge toujours d'informations pertinentes et se démarque par sa signature graphique et ses photos hallucinantes.Le plus récent numéro - qui sortira le 19 novembre - est consacré à la nordicité. On y abordera notamment comment vivre selon les saisons, encourager les producteurs locaux, mener une vie plus minimaliste, profiter de la nature qui nous entoure, en ville comme en forêt.