ICI ARTV et EXPLORA: nouveautés inspirantes et retour d'émissions chouchous

De belles nouveautés, le retour d’émissions chouchous et des sujets humains; voilà ce qui anime les chaînes ICI ARTV et EXPLORA pour cette prochaine saison à venir.

Les téléspectateurs peuvent s’attendre à entrer dans la cuisine privée de Kim Thuy le temps d’un repas entre amis, fredonner des chansons country avec Guylaine Tremblay, de se retrouver dans une forêt ravagée en compagnie du peintre Marc Séguin et de plonger dans un suspense policier sur fond de conflits autochtones.

ARTV

Si la nouveauté La table de Kim est aussi dynamique et réjouissante que l’extrait de l’émission pilote présenté en visionnement de presse, on peut s’attendre à un succès assuré. Le temps de six épisodes, l’auteure Kim Thuy se fait l’hôtesse d’un souper – vietnamien! -, aux invités qui ne se connaissent pas mais qui deviendront rapidement amis. En plus de plonger dans l’univers de l’écrivaine, qui nous ouvre les portes de sa maison, on découvre et partage les confidences d’artistes et de gens moins connus du grand public. Ils font connaissance et discutent sous l’œil amusé et les paroles bienveillantes de leur pétillante hôtesse. Une idée et des moments tout à fait charmants. (Dès le 3 janvier).

Avec l’émission musicale Complètement country, Guylaine Tremblay s’amuse à fusionner, avec ses amis musiciens et artistes invités, grands classiques et nouvelles chansons country. C’est un premier contrat d’animation pour la chanteuse, qui se dit fière d’être à la barre d’une émission - enregistrée dans les Maritimes - à la touche humaine conçue « pour le vrai monde »; elle qui affirme « aimer le country, mais aimer encore plus le monde. » (Dès le 5 décembre).

Série policière originale de 4 épisodes présentée en primeur, Eaux turbulentes a été tournée en Ontario et met en vedette des comédiens ontariens, québécois et autochtones; avec entre autres Hélène Florent et Gabriel Sabourin. (23 novembre)