COVID-19: l'ibuprofène n'est pas néfaste

Liliboas via Getty Images

«Il n’y a pas à l’heure actuelle de données scientifiques établissant un lien entre l’ibuprofène — ou d’autres médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) — et l’aggravation des symptômes de la COVID-19», déclare Santé Canada par communiqué.

«Si vous avez des symptômes de la COVID-19, parlez à votre professionnel de la santé des produits de santé les plus appropriés pour soulager la fièvre ou la douleur. Si vous prenez actuellement de l’ibuprofène, surtout pour traiter une maladie chronique, continuez de le faire», ajoute l’organisme fédéral.

«Le gouvernement du Canada (...) examine tous les nouveaux renseignements et signalements à mesure qu’il y en a, et prendra les mesures qui conviennent pour protéger la santé et la sécurité de la population canadienne», fait-on valoir.