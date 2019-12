Discorde autour d'une étude sur la réforme d'Hydro-Québec

L’ IRIS a observé que les clients incapables d’agir sur la consommation de chauffage, soit parce qu’ils sont locataires ou parce qu’ils n’ont pas les moyens d’effectuer des rénovations, font partie de ceux qui auront eu les pires augmentations de factures depuis 2016. De plus, l’écart de facturation entre les ménages qui ont une forte proportion de chauffage et ceux qui en ont une faible va s’accroître car les factures augmenteront au niveau de l’inflation.

Hydro-Québec réplique qu’en rehaussant la première tranche de consommation de 30 kWh à 40 kWh, les clients bénéficient aujourd’hui de 10 kWh de plus par jour au prix le plus bas. La société d’État prétend que cela a contribué à alléger la facture des petits consommateurs, y compris les ménages à faible revenu, qui utilisent principalement l’électricité pour le chauffage de leur résidence.

L’étude de l’IRIS signale qu’un client moyen qui consommait en moyenne, avant la réforme, 18 000 kWh par année avec une forte proportion de chauffage payait 50 $ de plus qu’un client avec peu de chauffage. L’IRIS a constaté qu’au terme de la réforme, il payait 115 $ de plus.

Hydro-Québec invite à la prudence lorsqu’on fait une adéquation directe entre la consommation d’électricité et le niveau de revenus des clients. À son avis, plusieurs facteurs influencent le volume et le profil de consommation d’électricité des clients, notamment le type d’habitation, sa localisation et son isolation, la source d’énergie utilisée pour le chauffage, la taille et la composition du ménage qui l’occupe et leurs comportements énergétiques.

Ainsi, la société d’État affirme qu’on retrouve des ménages à faible revenu dans tous les profils de consommation.

L’IRIS déplore aussi dans son étude qu’en raison de l’adoption du projet de loi 34, la seule possibilité de remédier au résultat indésirable de la réforme de tarifs d’ici cinq ans est que le ministre de l’Énergie lui-même, sur recommandation d’Hydro-Québec, demande la tenue d’une audience à la Régie de l’énergie.