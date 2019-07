Les humoristes ont le dos large

Mais la salle de spectacle, le bar ou le comédie club où se produisent de plus en plus d’humoristes est-il vraiment l’endroit idéal pour entamer pareille discussion - ou tout autre?

Il y a quelque temps, le chroniqueur Guy Fournier est monté aux barricades dans les pages du Journal de Montréal pour critiquer vertement les humoristes québécois, qu’il accusait notamment de parler un «charabia constitué d’anglicismes, de barbarismes, d’onomatopées et, surtout de sacres et de jurons».

La différence fondamentale entre langue et langage

Dans plusieurs de ses podcasts, le toujours controversé Bret Easton Ellis décrit la salle de cinéma comme un endroit servant à la projection d’images «que l’on ne devrait pas voir», ce dernier exigeant d’être provoqué, brassé, voire choqué par l’oeuvre cinématographique projetée devant ses yeux.

Pour certains, un film d’horreur ne sera jamais plus qu’une enfilade de scènes de violence bêtes et gratuites. Pour d’autres, l’horreur est le parfait véhicule pour aborder de façon subversive de grands enjeux de société, et aller beaucoup plus loin que les simples éclaboussures de sang par l’entremise du fameux second degré.

Le même principe s’applique en humour, peut-être même plus que jamais.

Car nous vivons dans un monde où il n’y a plus aucun tabou, mais où, paradoxalement, tout est susceptible d’offenser le premier venu, et ainsi créer une petite tempête sur les réseaux sociaux.

Même les caricaturistes constituent désormais une espèce en voie d’extinction.

Dans cette société édulcorée en proie au politiquement correct, la scène humoristique - l’endroit, pas le milieu - devrait aussi incarner ce lieu propice à la provocation, à la réflexion, à la subversion et au défoulement collectif.

«Élever leur humour au-dessus de la ceinture (encore que je n’en fasse pas une obligation), rendre leur langue plus exportable, alléger leurs blagues, dégrossir leur propos ne rendra moins drôles que ceux qui ont peu de talent», argumentait Guy Fournier.

Un humoriste n’a effectivement pas à prononcer des mots d’Église toutes les cinq secondes pour être efficace. D’ailleurs, rares sont ceux qui le font vraiment. Mais le stand-up propose bien souvent des réactions et des observations brutes, absurdes et décalées sur les travers de la société, les situations les plus banales et irritantes du quotidien, la vie de couple (on ne s’en sort pas) et la nature des rapports que nous entretenons avec autrui.

Que Guillaume Wagner s’insurge contre le vedettariat, que Philippe Laprise fasse un long numéro sur l’absurdité d’une tondeuse de nez, que Julien Lacroix enchaîne les malaises bien orchestrés, ou que Charles Beauchesne se questionne sur la popularité grandissante de la sauce sriracha, l’intention demeure la même.

L’humour ne devrait pas être allégé pour être plus exportable ou plaire au plus grand nombre. L’humour devrait nous déstabiliser, nous permettre de ventiler - individuellement et collectivement - et aborder certains sujets sous un angle différent, même si cela signifie qu’un artiste décide de recourir aux images les plus crues et inusitées pour faire valoir son point.

Regardez un numéro de stand-up du regretté Robin Williams. Le même Robin Williams que Disney (l’ultime marchand de rêves et de bonheur pour tous) a embauché pour prêter sa voix à l’inimitable Génie du film Aladdin, et joué cinq ans plus tard avec de la gelée vivante dans Plaxmol.

Sur scène, pourtant, Robin Williams, enchaînait les «F-Words» à un rythme faisant passer le plus vulgaire des humoristes québécois pour un digne descendant de Charles Tisseyre.

En entrevue, les Mike Ward, P-A Méthot et Jean-François Mercier (pour ne nommer que ceux-ci) s’expriment généralement avec toute l’éloquence désirée.

Mais sur scène, leur personnage respectif doit prendre le dessus, et tous les coups devraient être permis - dans les limites du respect des différences, évidemment.