Humiliée pour mon passé dans la porno, le «pole dance» m'a aidée à me relever

Strip Down, Rise Up, un documentaire de Michèle Ohayon, réalisatrice qui a déjà été nommée aux Oscars, débarque sur Netflix le 5 février. La scène d’ouverture est... vraiment sexy. On y retrouve des femmes caressant leur corps, secouant leurs cheveux et se déhanchant sur une scène en bois, dans la lumière vacillante des bougies.

Le documentaire accompagne des femmes de divers horizons dans le monde du pole dance, un sport toujours en plein essor où plusieurs, moi y compris, trouvent la guérison.

Je suis l’une des femmes de Strip Down, Rise Up. J’y raconte mon histoire. Comment, en 2003, je me suis lancée dans les films pornos alors que j’étais une actrice de 20 ans en difficulté à Los Angeles. Et comment, après ma sortie de l’industrie du sexe, les trolls d’Internet m’ont harcelée, traquée et doxxée pendant des années. J’y confie que le harcèlement me faisait sentir comme si je devais constamment m’excuser et jouer la femme qui regrettait d’avoir travaillé dans l’industrie du sexe.

Il convient de noter ici que la porno est une industrie qui m’a bien payée et m’a traitée avec une sorte de transparence sur les attentes professionnelles que je n’ai pas vue dans les lieux de travail traditionnels.

Près d’une décennie après avoir quitté cette industrie, j’ai découvert le pole dancing et j’ai pu surmonter cette honte intériorisée. Ces espaces d’empowerment féroce des femmes sont devenus un lieu sûr pour moi, un safe space, une forteresse face au mépris de la société pour un choix de travail que j’avais fait il y a longtemps et que je ne regrettais pas vraiment.