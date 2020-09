Huit candidats devraient être en lice pour succéder à Elizabeth May au Parti vert

THE CANADIAN PRESS/Adrian Wyld Elizabeth May (photo d'archive)

OTTAWA — Les responsables du Parti vert s’attendent à ce que huit candidats soient en mesure de respecter la date limite de mardi pour soumettre un versement supplémentaire de 20 000 $ qui leur permettra de figurer sur le bulletin de vote pour l’élection du nouveau chef du parti en octobre.

C’est la première fois en 14 ans que les verts élisent un nouveau chef, après la démission d’Elizabeth May dans la foulée des élections fédérales de 2019.

Les candidats devaient soumettre les signatures de 100 personnes et un dépôt initial non remboursable de 10 000 $ pour être acceptés dans la course avant le 3 juin, et 150 autres signatures ainsi que 20 000 $ supplémentaires le 1er septembre.

L’avocate ontarienne Annamie Paul, qui a notamment travaillé à la Cour pénale internationale, a atteint l’objectif près de deux semaines avant la date prévue, en soumettant son dépôt final et ses signatures le 19 août.

La porte-parole du parti, Rosie Emery, a indiqué que lundi après-midi, l’avocat montréalais Dimitri Lascaris et l’urgentologue Courtney Howard de Yellowknife avaient également rempli les exigences pour participer à la course.

Cinq autres candidats devraient être en mesure d’y arriver avant la date limite, a précisé Mme Emery.

Des partisans de l’avocate montréalaise Meryam Haddad ont lancé un appel aux contributions de dernière minute sur Twitter lundi. L’ancien ministre ontarien de l’Environnement Glen Murray, l’avocat britanno-colombien David Merner, l’astrophysicienne Amita Kuttner et l’avocat d’Ottawa Andrew West s’attendaient également à pouvoir respecter l’échéance.