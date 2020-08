L’audition de Hugh Jackman pour le rôle de Wolverine n’avait duré que 20 secondes

Hugh Jackman était de passage au Tonight Show, ce mardi 18 août, et Jimmy Fallon en a profité pour présenter à son invité la vidéo de son audition pour le rôle qui allait non seulement le rendre célèbre, mais qu’il allait également défendre de main de maître pendant pas moins de 17 ans et neuf films.

Durant cette audition pour l’obtention du rôle de Wolverine dans le premier film de la saga X-Men (2000), Jackman n’en fait pas trop, ne lisant que quelques lignes de dialogue avant de mimer un peu n’importe comment la sortie des griffes métallique de la main de son personnage.

Le tout ne dure que quelques instants, et l’acteur a confirmé par la suite que son entrevue n’avait duré que 20 secondes en tout et pour tout.

La raison? Le rôle de Wolverine avait déjà été attribué à Dougray Scott, et l’audition de Hugh Jackman n’avait pour but que de donner un plan B au studio advenant le cas où son premier choix ne pourrait prendre part au tournage.

Tel Will Smith qui avait refusé le rôle de Neo dans The Matrix pour ensuite jouer dans Wild Wild West, Dougray Scott a préféré jouer l’adversaire de Tom Cruise dans Mission: Impossible 2.