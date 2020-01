HuffPost Québec et HuffPost Canada raflent 6 prix COPA

HuffPost Québec et HuffPost Canada ont récolté un total de six prix au gala des Canadian Online Publishing Awards (COPA), jeudi soir.

Les COPA récompensent le travail des diffuseurs de contenus en ligne. Le HuffPost était nommé aux côtés d’autres médias comme Radio-Canada International, Postmedia et CTV News, et de publications nichées comme The Lawyer’s Daily et SavvyMom.

D’une série de témoignages percutants sur les risques du stérilet à un mini-documentaire sur un ultra-marathonien, le travail du HuffPost a été reconnu autant pour sa couverture de l’actualité politique que pour ses contenus de la section VIVRE, ses vidéos et ses podcasts, en français et en anglais.

Sur ses 12 nominations, le HuffPost a remporté les six prix suivants:

OR - Best continuing coverage a news story

No Strings Attached, HuffPost Canada





OR - Best video content

Run the Risk, HuffPost Canada.





OR - Best service article or series

Quand le stérilet tourne au cauchemar par Camille Laurin-Desjardins, HuffPost Québec





ARGENT - Best lifestyle article or series

Why outing a sex worker can have devastatingconsequences, par Al Donato, HuffPost Canada





ARGENT - Best Podcast

Born & Raised: Food, HuffPost Canada





ARGENT - Best blog column

Molar Pregnancy Is The Miscarriage That Threatened To Give Me Cancer, Nathalie Stechyson, HuffPost Canada





Le HuffPost Québec a aussi reçu une nomination pour sa série La DPJ a 40 ans: