HP s'inspire du «Station Wagon» pour son nouveau portable

HP revoit le look de ses portables et présente au Computex de Taïwan l’Envy, non sans rappeler le look des fameux «station wagons» qui étaient fort populaires à une certaine époque.

C’est un fini en bois qui décore l’ordinateur disponible sous quatre modèles, Envy 13, Envy x360 13, Envy x360 15 et Envy 17.

HP propose trois designs pour cette collection: le premier de couleur noire orné de noyer brun, le deuxième de couleur céramique blanche avec bouleau blanc ou le troisième argenté complété par du bouleau pâle.