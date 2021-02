COVID-19: autre recul des hospitalisations au Québec

MONTRÉAL — On rapporte vendredi 1101 nouveaux cas de COVID-19 au Québec, en plus d’ajouter 32 décès au bilan.

Au total, 267 773 personnes ont contracté le virus dans la province depuis le début de la pandémie, et on déplore 9973 décès.

Québec signale 33 nouveaux décès, mais en retire un du bilan parce qu’une enquête a démontré qu’il n’était pas attribuable à la COVID-19.

Sept décès sont survenus dans les 24 dernières heures, 18 entre le 29 janvier et le 3 février, six avant le 29 janvier et deux à une date inconnue.

Le nombre total d’hospitalisations continue de diminuer, avec un recul de 30, pour un total de 1040. Parmi ces patients, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a diminué de sept, pour un total actuel de 168.

On a réalisé 31 482 prélèvements le 3 février, pour un total de 6 018 739.

Finalement, 4140 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 248 673. Jusqu’à maintenant, 256 625 doses ont été reçues.

Au Canada

À l’échelle du Canada, 796 505 cas de COVID-19 et 20 590 décès ont été rapportés depuis l’apparition du virus au pays.

Voici la distribution des cas au pays depuis le début de la pandémie, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux:

275 330 cas en Ontario, dont 6438 décès;

267 773 cas au Québec, dont 9973 décès;

125 672 cas en Alberta, dont 1684 décès;

69 245 cas en Colombie-Britannique, dont 1240 décès;

29 968 cas au Manitoba, dont 837 décès;

24 680 cas en Saskatchewan, dont 329 décès;

1584 cas en Nouvelle-Écosse, dont 65 décès;

1318 cas au Nouveau-Brunswick, dont 18 décès;

411 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont quatre décès;

296 cas au Nunavut, dont un décès;

113 cas à l’Île-du-Prince-Édouard;

70 cas au Yukon, dont un décès;

32 cas dans les Territoires du Nord-Ouest;

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.