Westend61 via Getty Images Le nombre d’hospitalisations liées à la COVID-19 a poursuivi sa baisse vendredi. (photo d'archives)

Si la tendance se maintient, les capacités hospitalières au Québec ne seront pas dépassées au cours des quatre prochaines semaines, concluent deux rapports de l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) dévoilés vendredi.

La situation demeure stable alors que le nombre de nouveaux cas de COVID-19 est sensiblement le même que la semaine dernière (6895 contre 6923).

«Si le taux de transmission reste constant, le nombre de nouvelles hospitalisations pour l’ensemble du Québec [...] pourrait se stabiliser, voire même amorcer une diminution», avance l’INESSS.

L’INESSS note cependant une augmentation du nombre et de la proportion des cas provenant des régions à l’extérieur de Montréal et de Québec.

«Bien que les dernières données fournies par l’INESSS soient rassurantes, je tiens à rappeler que la situation demeure fragile et qu’il ne faut en aucun cas diminuer nos efforts», a commenté le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, par voie de communiqué.

Faits saillants des rapports:

La tendance observée la semaine dernière vers une stabilisation des nouvelles hospitalisations se poursuit;

Si le taux de transmission reste constant, le nombre de nouvelles hospitalisations pour l’ensemble du Québec, pour Montréal et ses régions proches (zone 1) ainsi que pour le reste du Québec (zone 2), pourrait se stabiliser, voire même amorcer une diminution.

Sur la base des données colligées jusqu’au 18 octobre 2020, les projections ne prévoient pas de dépassement des capacités hospitalières dédiées à la COVID-19 au cours des 4 prochaines semaines. (Source: Suivi de l’évolution de l’épidémie de COVID-19 et des besoins hospitaliers au Québec, INESSS)

«Cette situation prouve que les mesures mises en place jusqu’à maintenant commencent à porter leurs fruits, mais nous devons encore agir pour éviter le débordement du réseau et protéger le personnel», a-t-il ajouté.

Les projections de l’INESSS ont toutefois leurs limites. Les données utilisées ont été colligées jusqu’au 18 octobre et ne prennent pas en compte les éclosions récentes dans les résidences privées pour aînés (RPA).

Limites des rapports:

Les données étant colligées jusqu’au 18 octobre, l’effet éventuel des éclosions récentes dans les résidences privées pour aînés (RPA) ne se manifeste pas dans ces projections.

Ces projections ne sont pas influencées et ne reflètent pas les éclosions qui pourraient survenir en CHSLD.

Au-delà de la disponibilité des lits, d’autres facteurs influencent également la capacité hospitalière, notamment la disponibilité du personnel et du matériel.

Il n’est pas possible en ce moment d’exclure des données les cas qui sont placés en isolement préventif dans les lits d’hospitalisation. (Source: Suivi de l’évolution de l’épidémie de COVID-19 et des besoins hospitaliers au Québec, INESSS)

Québec rapporte vendredi 905 nouveaux cas de COVID-19 et ajoute 12 décès au bilan.

Le nombre total de personnes infectées s’élève maintenant à 98 226 depuis le début de la pandémie.

Quatre décès sont survenus dans les 24 dernières heures, auxquels s’ajoutent six décès survenus entre le 16 et le 21 octobre et deux autres s’étant produits à une date inconnue, pour un total de 6106.

Le nombre d’hospitalisations poursuit sa baisse, alors qu’on en comptabilise 13 de moins que jeudi, pour un total de 540. Parmi ces patients, 99 personnes se retrouvent aux soins intensifs, une baisse de deux.

Les prélèvements réalisés le 21 octobre s’élèvent à 27 183, pour un total de 2 914 409. L’Institut national de la Santé publique indique que les laboratoires ont réalisé 26 177 analyses de prélèvement.

Avec La Presse canadienne.

